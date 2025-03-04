Âç»ö¤Ê¾¡Éé¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¡¢âÁ¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¹¥ÇÛÇ×¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë²òÀâ¼Ô¤¬Âç¶½Ê³¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×¡¢3·î3Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇTEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥é¥¹ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî2¶É¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¡¢¥­¥é¥­¥é¸÷¤ë¤è¤¦¤Ê¹¥ÇÛÇ×¤¬ÅþÍè¡£²òÀâ¤ÎU-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¡Ö¤¨¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ç¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ëÄÁ»ö¤¬µ¯¤­¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÇë¸¶À»¿Í¤Î¼ê¤ËË¬¤ì¤¿ÆÃÂç¥Á¥ã¥ó¥¹ÇÛÇ×TEAMÍëÅÅ¤Ï¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°5°Ì¡£Çë¸¶¼«