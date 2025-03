【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■チケットは3月4日よりチケットの最速先行受付がスタート! 羊文学が初のUSツアー発表に続き、日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”』の開催を発表した。 アジア各国の公演情報も今後発表される予定だ。 アジアツアーは全11公演がSOLD OUTした2024年に続き