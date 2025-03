【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■3月5日には、ライブBlu-ray&DVD『Kana Nishino Love Again Live 2024』をリリース! 西野カナが、3月1日に一般販売が開始され即完売となった全国アリーナツアー『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演を開催することが決定した。 追加された日程・会場は、6月21日・22日の埼玉・さいたまスーパーアリーナの2公演。今回の