Microsoftが、臨床文書作成ツール「Dragon Medical One(DMO)」と医療向けAIソリューション「Dragon Ambient eXperience(DAX) Copilot」を組み合わせた医療業界向けのAIアシスタント「Dragon Copilot」を発表しました。Microsoft Dragon Copilot provides the healthcare industry’s first unified voice AI assistant that enables clinicians to streamline clinical documentation, surface information and automate tasks - S