¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/04¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤è¤ê¡¢Âè2ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡õÉ×ÌòÇÐÍ¥¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¢¡2025Ç¯¸å´üÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè2ÃÆ½Ð±é¼ÔÈ¯É½Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¹âÀÐ±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥­¤¬¾¾¹¾¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤È¤â¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯»Ù¤¨¤¢¤¦Ãç´Ö¤È¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢