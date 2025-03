レンタルオフィス『CROSSCOOP(クロスコープ)』は、2025年6月(予定)に新たなレンタルオフィス「クロスコープ渋谷ネクストサイト by HULIC」を開設します。 クロスコープ渋谷ネクストサイト by HULIC 名称:CROSSCOOP渋谷ネクストサイト by HULIC所在地:東京都渋谷区渋谷2-12-4アクセス:東京メトロ銀座線/半蔵門線/副都心線・東急東横線・京王井の頭線・JR各線「渋谷」駅徒歩7分、東京メトロ銀座線/半蔵