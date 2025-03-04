ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÎ±³Ø¤·Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×ÏÃÂê¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È2007Ç¯¤Ë20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê48¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢11ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¥¸Í¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢³¤ÊÕ¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿¡£2024Ç¯11·î¤Î¹¹