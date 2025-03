韓国のオーディション番組から生まれた、女性8人グループのUNIS(ユニス)が、米国音楽専門メディアのビルボードが選定した2025年2月の「今月のK−POPルーキー」に選定された。ビルボードは2月28日「UNIS Is Billboard's K−Pop Rookie of the Month for February」という記事で、デビュー1周年直前のユニスの昨年1年を振り返ったユニスはビルボードとのインタビューで、最も記憶の残る瞬間として、新人賞受賞を挙げている。今年の