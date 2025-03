ブルーゴーストは、楕円軌道に入りました Image:Firefly Aerospace 民間企業による月面探査は、また新たなステージへ。ファイアフライ・エアロスペース社の「ブルーゴースト」は、米国時間2月18日早朝にエンジン噴射し、45日間の月の旅に向かいました。Earth rise, Earth set, repeat! Blue Ghost's third and final lunar orbit maneuver is complete! Early this morning, our #GhostRide