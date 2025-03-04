北京市の中国国際展覧中心（順義館）で2月27日から3月2日にかけて2025ペットフェアアジア北京展（Pet Fair Beijing）が開催された。日本企業の海外展開を支援する日本貿易振興機構（ジェトロ）も ジャパンパビリオンを設置し、日本のペット関連企業の中国進出を支援した。人民網が伝えた。今回のジャパンパビリオンには日本の中小企業18社が出展。ジェトロ海外展開支援部の大澤知澄氏によると、ペット用歯ブラシや口腔ケア用品、ペ