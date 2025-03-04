夏の参院選福岡選挙区（改選数3）で国民民主党が公認する新人で元宇宙事業会社役員の川元健一氏（45）が3日、県庁で記者会見し「現役世代、働く人が元気に希望を持てる社会を作りたい」と抱負を語った。福岡市出身で東京都在住。一橋大を卒業後、2003年にソニー（現ソニーグループ）に就職し、インドやドイツなどで経営企画やマーケティングに携わった。21年から宇宙事業を手がける民間企業で事業開発本部長や取締役を務めた。
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