国際女性デーの8日、女性の地位向上や政治参画を訴えるパレードとリレートークが福岡市・天神で行われる。NPO法人や労働組合などでつくる実行委員会が参加を呼びかけている。午後2時に天神中央公園に集合し、福岡パルコ前など3カ所でリレートークを行った後、同3時50分から警固公園でフィナーレを迎える予定。飛び入り参加も歓迎している。国際女性デーは、女性差別撤廃などを目指し、国連が定めた記念日。天神では2014年か