¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥§¥´¥×¥Ç¥Á¥²¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ê£·Æü³«Å¹Í½Äê¡Ë¤Ç°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¥×¥Ç¥Á¥²¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Á¥²¤Î°ì¼ï¤ÇÆù¤äÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ò¿É¤ß¥¹¡¼¥×¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÂç½°Åª¤ÊÆéÎÁÍý¡£µÜºê»á¤ÏÆ±Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÆüÅ¹Ä¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò°ú¤­¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥×¥Ç¥Á¥²¤ÏÄÌ¾ï£²¡Á£³¿ÍÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï£±¿ÍÁ°¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¡¢Íñ