NY株式3日（NY時間15:09）（日本時間05:09） ダウ平均43134.91（-706.00-1.61%） ナスダック18378.08（-469.20-2.49%） CME日経平均先物37620（大証終比：-240-0.64%） 欧州株式3日終値 英FT100 8871.31（+61.57+0.70%） 独DAX 23147.02（+595.59+2.64%） 仏CAC40 8199.71（+88.08+1.09%） 米国債利回り 2年債 3.974（-0.015） 10年債 4.172（-0.036） 30年債 4.460（