ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î½ªÎ»¸å¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Ï?Ç¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ?¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇºÇÄã¸Â¤ò£±£¶£°Ëü±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤È¤·¤¿ÀÇÀ©´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎÍ¿ÅÞ½¤Àµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¿À®¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£Á°¸¶»á¤Ï¡Ö¿ôÌ¾¤¬È¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»¿À®Â¿¿ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£±£¶£°Ëü±ß¤Î°Æ¤Î¤¢¤È¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Þ¤á¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡ÊÍ¿ÅÞ°Æ¤Ë¡Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ