愛の表現方法はさまざまで、言葉や態度で愛を表現したり、あるいはセックスで愛を伝えたりするなど多岐にわたります。こうした愛の表現方法や感じ方から、恋人の関係は4つに大別できるとの研究結果が報告されました。Variation exists in the expression of romantic love: A cluster analytic study of young adults experiencing romantic love - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188692500