¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑÅ´Ï©¡ÊÂæÅ´¡Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡¢ÆÉÇäÎ¹¹Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÂæÏÑÈÇ¡ÖÅ´°õÄ¢¡×¤ò½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£6·î9Æü¤Î¡ÖÅ´Ï©Àá¡×¡ÊÅ´Æ»¤ÎÆü¡Ë¤ËÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÂæÏÑ¤ÇÂæÅ´¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å´°õÄ¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿À¼Ò¤ä»û¤Ç»²ÇÒ¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¸æ¼ë°õ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¸æ¼ë°õÄ¢¡×¤ÎÅ´Æ»ÈÇ¡£Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»Åù¶¨µÄ²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÈÎ¹¹ÔÆÉÇä½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡ÖÅ´°õ¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Å´°õ¤Ï¼ê½ñ¤­¤ä¥¹¥¿¥ó