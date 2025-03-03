Cygamesは、3月13日19時から次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』の最新情報を紹介する番組「Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送」を配信する。【動画】『シャドウバース ワールズビヨンド』ティザーPV『Shadowverse: Worlds Beyond』は、iOS／Android／PC（DMM GAMES版／Steam版）でサービス中のオンライントレーディングカードゲーム『Shadowverse（シャ