Cygamesは、3月13日19時から次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』の最新情報を紹介する番組「Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送」を配信する。【動画】『シャドウバース ワールズビヨンド』ティザーPV『Shadowverse: Worlds Beyond』は、iOS／Android／PC（DMM GAMES版／Steam版）でサービス中のオンライントレーディングカードゲーム『Shadowverse（シャ
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