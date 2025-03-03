ロシアは日本時間2025年2月28日に「ソユーズ（Soyuz）2.1a」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた補給船「プログレス（Progress）MS-30」は予定されていた軌道に投入後、国際宇宙ステーション（ISS）へのドッキングに成功したことを、NASA＝アメリカ航空宇宙局などが伝えています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ソユーズ2.1a（Progress MS-30 (91P)）ロケット：ソユーズ2.1a打ち上げ日時：日