■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3825) リミックス 東証スタンダード (6707) サンケン 東証プライム (8609) 岡三 東証プライム (8058) 三菱商 東証プライム (3133) 海帆 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2432) ディーエヌエ 東証プライム (4892) サイフューズ 東証グ