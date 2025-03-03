3月2日、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第9話『玉菊燈籠（たまぎくどうろう）恋の地獄』が放送された。横浜流星演じる「蔦重（つたじゅう）」こと、主人公・蔦屋重三郎（横浜流星）の幼馴染で、小芝風花演じる花魁の瀬川が籍を置く女郎屋「松葉屋」の女将・いねを演じる水野美紀が、話題を集めている。「この日の放送では、主人公の蔦重が 瀬川の身請け話を耳にして、初めて瀬川を思う気持ちに気づくも、『松