日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 33841( 28253) 6月限 859( 759) TOPIX先物 3月限 29918( 29278) 6月限74(74) 日経225ミニ 3月限314158(314156