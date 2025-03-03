札幌駅南口の西武跡地を含む「北４西３」地区の再開発がいよいよ始まります。３日に起工式が行われましたが、資材や人件費の高騰で事業計画の変更もあったなか、どのような再開発ビルが誕生するのでしょうか。高さおよそ１６０メートル・地上３３階建ての高層ビル。中は吹き抜けで、開放的な空間が整備されています。このビルが建設されるのが・・・（藤得記者）「JR札幌駅南口の目と鼻の先、北４条西３丁目エリアです。この