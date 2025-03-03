ビッケブランカの映像商品『VK Blanka presents RAINBOW ROAD -號-』が、3月19日にリリースされることが決定した。2024年12月27日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催され、大歓声が鳴り響くことを願った＜VK Blanka presents RAINBOW ROAD -號-＞。ツアーのセットリストには入っていない人気の楽曲、久々にライブで演奏する楽曲を中心に構成されたスペシャルイベント「RAINBOW ROAD」の第4弾だ。ビッケブランカのライブ代表曲と言え