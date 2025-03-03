【モデルプレス＝2025/03/03】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが3月3日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルに注目が集まっている。【写真】なごみ、大胆美脚披露◆なごみ、美スタイル披露現地時間2月25日〜3月3日まで開催されるミラノ ファッションウィークに訪れていたと見られるなごみはこの日、Max Mara（マックスマーラ）の真っ白のシャツに黒のタートルと超ミニ丈のショートパンツにハイヒールを合