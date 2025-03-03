宮藤官九郎が脚本、木野花が演出を手がける大人計画の舞台、平凡パンチラインvol.1『Wife is miracle〜世界で一番アツい嫁』（東京・本多劇場にて6月19〜29日に上演）より、キャストのシソンヌじろうと、イラストレーターのmaegamimamiが描くキュートでスタイリッシュなイラストが融合したスタイリッシュなチラシビジュアルが解禁。併せて、スタッフ＆キャストコメントとスポットのムービーも公開された。【写真】シソンヌじろう