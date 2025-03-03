昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）にて、26年ぶりにグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが3日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】“26年ぶりのグラビア”姿が「スタイル抜群」娘の“顔出し”ショットも（7枚）先月20日に「1日違いの娘おめでとう」とつづり、19日に誕生日を迎えた自身と、20日が誕生日の娘との2ショットを投稿したかとう。今回は「娘