[Alexandros]が4月23日、3年ぶり9枚目のオリジナルアルバム『PROVOKE』をリリースすることが発表となった。◆[Alexandros] 画像アルバム『PROVOKE』にはアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールのオープニング主題歌「超える」、テレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』主題歌「金字塔」、江崎グリコ『ポッキー』タイアップ曲「Backseat」などのタイアップ楽曲ほか、新曲も多数収録される予定だ。初回限定盤には、川上