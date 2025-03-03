JUST MATCHの医療機器・健康機器の開発・製造・販売を手掛ける、メディケン事業部(以下、MEDIKEN)が展開する着圧ソックスシリーズが、2月25日(火)発売の女性向け生活情報誌『Poco’ce(ポコチェ)』3月号の巻頭特集で紹介された。テイク・フリー・マガジン『Poco’ce』『Poco’ce』は、30代の働く女性たちに“ちょっと幸せが見つかる”テイク・フリー・マガジン。3月号の巻頭特集「カラダがよろこぶ Best Supporter」で、現代女性の