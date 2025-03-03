鳩山由紀夫元首相が３日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領による2月28日の首脳会談が激しい口論の末に「物別れ」に終わったことを受け、石破茂首相に対してロシアのプーチン大統領に協力して「戦争を止めたらどうだ」と提案した。 【写真】鳩山氏から「北方領土も見えてくる」と提言された石破首相 鳩山氏は２日に投稿したXで「トランプとゼレンス