社会人に求められるスキルとは何か。明治大学の齋藤孝教授は「重要なポイントを漏れなく押さえ、大事な順から並べる能力は、企画書や報告書、メールなどあらゆるビジネスシーンで活用できる。この能力を高めるためにおススメなのが箇条書きだ」という――。※本稿は、齋藤孝『最強の言語化力』（祥伝社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Thai Liang Lim※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thai Liang Li