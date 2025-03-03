米国と中国の国旗＝2019年5月、北京（ロイター＝共同）【北京共同】中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報（電子版）は3日、米国が4日に対中追加関税を20％に引き上げた場合、中国は「米国産の農産物や食品への報復関税を課す可能性が大きい」と報じた。中国は断固として強力な反撃を行うと強調した。記事は「信頼できる消息筋」の話として、中国は反撃措置の検討を進めていると指摘。関税引き上げだけでなく「一連の非関税