現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。その次回放送分となる、第10回「『青楼美人』の見る夢は」のあらすじが公式サイトにて公開されました。＊以下3月9日放送回のネタバレを含みます。大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流