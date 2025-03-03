2月は「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円未満含む）が178件判明し、2020年2月の第1号の発生から累計1万1,728件に達した。3カ月連続して月間200件を下回り、沈静化の兆しがみられ、倒産の主要因がコロナから物価高や人手不足、賃上げに緩やかにシフトしつつある。国内の企業数（358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」）を基にした比率では、コロナ破たん率は0.326％で、全国の企業300社強に1社が破たんした計