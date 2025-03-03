東京都、神奈川県、埼玉県では、３日（月）夕方と４日（火）夕方から５日（水）にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪による交通障害や路面の凍結に注意してください。 《》は画像で掲載しています。 雪の予想 [２４時間予想降雪量]（多い所） ▶３日（月）１８時～４日（火）１８時 東京都 東京２３区 １センチ 多摩北部 ５センチ 多摩南部 ５センチ 多摩西部 １０センチ 神奈川県 東部 １センチ 西部