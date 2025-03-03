３日、人民大会堂で開かれた記者会見。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京3月3日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第3回会議は3日、北京の人民大会堂で記者会見を開いた。同会議の劉結一（りゅう・けついち）報道官が国内外のメディアに向け、今回の会議について説明し、記者の質問に答えた。３日、人民大会堂で開かれた記者会見。（北京＝新華社記者／李賀）３日、人民大会堂で開かれた記者会見。（北京＝