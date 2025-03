KEFは、フラッグシップスピーカー「BLADE One Meta」および「BLADE Two Meta」を特別価格で販売する「KEF BLADE CAMPAIGN」を3月31日まで実施する。対象店舗は、直営店と正規販売店。 「BLADE One Meta」「BLADE Two Meta」は、最新音響技術「Metamaterial Absorption Technology(MAT)」を搭載したフロアスタンド型スピーカー。価格はBlade One Metaが440万円(ペア)、Blade Two Metaが330万円(ペア)。