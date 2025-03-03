ＮＣＳ＆Ａがこの日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を１９０億円から２００億円（前期比５．８％増）へ、営業利益を１８億円から１９億円（同１６．０％増）へ、純利益を１３億２０００万円から１３億５０００万円（同１２．１％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３８円から４０円（前期３０円）へ引き上げた。主にマイグレーションサービスや主力ソリューションが堅調