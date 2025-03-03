プロ野球・日本ハムは3日、「ファイターズかわいいシリーズ」の開催を発表。昨年に引き続き、ファイターズの「かわいい」に注目したイベントを行います。昨年6月、日本ハムは本拠地の主催6試合で「ファイターズかわいいシリーズ」を開催。この試合では特別なグッズや飲食メニューを販売し、ハローキティや球団マスコット・ポリーが特別イベントを行うなど、“かわいい”という目線で試合を盛り上げました。さらにその施策はSNSにも