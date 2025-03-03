3月12日発売の「anan」2438号（マガジンハウス）表紙に、8人体制となったtimeleszが登場。timelesz2週連続表紙の第2弾となる今号で、新体制として世界初のカバー＆グラビアを披露する。【写真】新生timelesz初の楽曲「Rock this Party」＆“タイプロ”課題曲ナンバーを含むコンピ、デジタルリリース！『timelesz project-AUDITION-』（通称・タイプロ）を経て、新メンバー5人を加え8人体制となったtimelesz。初となる撮りおろ