兵庫県明石市の元市長で弁護士の泉房穂氏が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。実業家の堀江貴文氏との根本的な考え方の違いからＳＮＳで〝論争〟が続いていることについて、「いわゆる〝成功者〟による『自己責任論』の強調」が堀江氏の論調にあるとして、そこにある「強い違和感」を示した。 【写真】〝成功者〟による『自己責任論』の強調論！？ 〝論争〟の発