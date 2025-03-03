今春のリリースがアナウンスされていたシンガー・ソングライターの星野源の6thアルバムが、5月14日に発売されることが決定した。タイトルは『Gen』（読み：げん）となる。【画像】シンプルお洒落な『Gen Hoshino presents MAD HOPE』キービジュアル同作は、2018年12月に発表された『POP VIRUS』以来、およそ6年半ぶりのオリジナルアルバム。アートワークや収録曲など、アルバムの全貌は徐々に明らかになる予定。タイトルは言わ