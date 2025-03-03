お笑いコンビ・テンダラーの浜本広晃（50）が、3日までに自身のYouTubeチャンネル『テンダラー浜本のゆる〜く VINTAGE CAR LIFE』を更新。先輩芸人の“愛車乗り換え”を紹介した。【動画】テンダラー浜本、矢野兵頭・矢野の“愛車乗り換え”に驚きこだわり大公開冒頭、トヨタ『bB』に乗って登場した矢野・兵動の矢野勝也（54）を出迎えた浜本。同チャンネル2度目の登場となる矢野だが、浜本が「前回見させていただいたん『bB