プロレスラーで文京区議の西村修さんが２月２８日に５３歳で急逝した。西村さんは１９９０年４月に新日本プロレス入門。９５年１０月には藤波辰爾の自主興行「無我」旗揚げ戦に出場した。以来、２人は師弟関係となり、２００１年９月のなみはやドーム大会で藤波＆西村はＩＷＧＰタッグ王座を奪取。西村さんは０６年１月に新日本プロレスを退団し同年６月に藤波も新日本を去り、秋に２人は「無我ワールド・プロレスリング」を設