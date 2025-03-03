長城汽車のタイ・ラヨーン県の工場で働く従業員。（２０２４年１月１２日撮影、ラヨーン＝新華社記者／王騰）【新華社北京3月3日】中国の自動車大手、長城汽車が1日に発表した2月の新車販売台数は前年同月比9.7％増の7万7883台だった。新エネルギー車（NEV）は23.2％増の1万5121台、海外販売台数は1.6％増の3万1068台、価格が20万元（1元＝約21円）以上の販売台数は33.0％増の1万7841台となった。販売台数をブランド別に見