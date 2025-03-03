子ども食堂などに贈られたばら寿司やお菓子 3月3日はひな祭りです。香川県丸亀市の子どもたちに、丸亀法人会がばら寿司などをプレゼントしました。 丸亀法人会は、地域の未来を担う子どもを支援しようと、2022年から毎年、ひな祭りのこの時期に丸亀市の社会福祉協議会を通じて、子ども食堂などにばら寿司とお菓子などを贈っています。 今回は、ばら寿司約380食とお菓子約480袋のほか、法人会の会員から寄せられた防