俳優業にも力を入れているタレントの武井壮が22日、都内で現役スタントマン／スタントウーマンたちを対象に、自身の「ボディコントロール理論」をテーマにした特別講義を行った。【動画】武井壮による講義の模様この講義は、アクション制作に関わるすべてのプレイヤーやクリエイターを支援する団体「JAPAN ACTION GUILD（ジャパン・アクション・ギルド、以下JAG）」の要請を受けて実現。同時に、武井はJAGの特別顧問に就任した