「全国犯罪被害者の会（あすの会）」を設立し、犯罪被害者の権利確立に取り組んできた弁護士の岡村勲（おかむら・いさお）氏が２月２４日、肺炎で死去した。９５歳だった。葬儀は家族葬で行った。お別れの会を後日開く予定。高知県出身。一橋大大学院を修了後、１９５９年に弁護士登録し、８７年には日本弁護士連合会副会長を務めた。９７年、顧問を務めていた旧山一証券を一方的に恨んでいた男に妻（当時６３歳）を殺害された