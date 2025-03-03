週明け３日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）に比べて２６銭円高・ドル安の１ドル＝１５０円１７〜１８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１５６円２６〜３０銭で大方の取引を終えた。