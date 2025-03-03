元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希（３７）が１日、ブログで第３子妊娠を発表した。「暖かくなる頃に出産予定」という。２日のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「アレクのんちゃんちゃんねる」では夫でモデルのアレクサンダー（４２）と仲良く報告。第１子長男（７）、第２子長女（４）と同様に、不妊治療の末に授かったことなどをを明かした。２人は２０１３年２月に結婚。結婚直後から不妊治療に取り組んだ。長女出産後から「３年半ぐら